Den riktigt varma högsommarvärmen har flytt länet, men det blir varmare för årstiden under de närmsta dagarna. Soligast väntas det bli under måndagsdygnet, medan det blir växlande molnighet under tisdagen och onsdagen. Temperaturerna kommer att ligga omkring 20 grader.

– Vi får in ganska varm luft och det blir en solig start på veckan. Från och med torsdag och veckan ut väntas ostadigare väder med varierande molnighet och tidvis regnskurar, säger Alexandra Ohlsson, jourhavande meteorolog på SMHI.

I och med det ostadigare vädret kommer temperaturerna att dämpas något och landa på 17 till 20 grader. Ytterligare något lägre temperatur kan det bli i samband med kraftigare regnskurar. Dock väntas det inte handla om lika stora regnmängder som föll under torsdagen och fredagen. Under dessa dygn kom det i Norrköping 43 mm, i Linköping 56 mm, i Vadstena 26 mm – medan toppnoteringen gjordes i Malexander som fick 84 mm.