När Swedbank successivt byter ut sina bankdosor från och med nästa år ska säkerheten för bedrägerier förbättras, lovar banken. Fast exakt hur, det vill Swedbank inte berätta ännu. Andra banker kan komma att följa efter, skriver DN.

Jan Olsson, chef för polisen Nationella bedrägericenter, kände inte till att det är nya dosor på gång. Men han hoppas att det handlar om ny fingeravtrycksteknik.

Om det är en dosa med fingeravtryckslås så är det helt fantastiskt. Vi har pratat med bankerna om alla möjliga lösningar, men det vore riktigt bra, säger han.

Lurar kunder att logga in

Bedrägerierna går till så att bedragarna ringer upp och utger sig för att vara från exempelvis banken eller polisen. De säger ofta att det är ett bedrägeri på gång, och ber kunden logga in med bank-id eller uppge sin kod till bankdosan. Vips, så tar de sig in i kundens internetbank, och förtvivlade människor kan se stora summor försvinna i realtid. Hittills har upplysning och information varit främsta vapnet – släpp aldrig in någon med bank-id, och ge aldrig ut några koder, har både polisen och bankerna trummat in hos kunderna. Ändå - tusentals har drabbat, och många, många miljoner har försvunnit.

Bankid säkrare

Fast nu har något hänt. För ett par veckor sedan införde bank-id nya säkerhetssystem med hjälp av QR-koder. Det innebär att det inte längre fungerar för bedragarna att logga in på distans, eftersom det behövs en telefon, förklarar Jan Olsson.

Vi kan se att bedrägerierna har flyttat över från bank-id till bankdosorna sedan det här infördes. Dosan är nästa angreppspunkt. Det är lite svårare att lura av någon koden till den, men det går, säger han.

Därför skulle ett fingeravtryckslås vara så värdefullt, förklarar han. Då skulle det inte gå att ta sig in med dosan på distans.

Hoppas att det är det. Det skulle förbättra säkerheten.

Däremot är det för tidigt att säga säkert om antalet bedrägerier har minskat totalt, berättar han.

Antalet försök som inte lyckas ökar dock. Det är nog för att det skrivit så mycket om de här bedrägerierna, säger Jan Olsson.