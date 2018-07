USA/Ryssland USA:s utrikesminister Mike Pompeo säger till CNN att det är viktigt att Donald Trump och Vladimir Putin möts som planerat i Helsingfors på måndag, rapporterar CNN.

Tolv ryska underrättelseofficerare åtalades i USA i fredags. De misstänks ha hackat sig in i Demokratiska partiets datanätverk under presidentvalskampanjen 2016. Toppdemokrater har därför uppmanat Trump att ställa in mötet, men Pompeo säger att "det är väldigt viktigt att de möts".

Jag är övertygad om att president Trumps möte med Vladimir Putin kommer att vara bra för USA, säger han.

Mötet mellan de båda ledarna kommer att äga rum i den finländska presidentens palats i Helsingfors. President Sauli Ninistöö kommer att ha möten med Trump och Putin, innan de båda gästerna träffas för ett enskilt samtal. Därefter ska samtalen inkludera personer ur respektive lands delegationer.