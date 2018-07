In i det sista genomfördes säkerhetsförberedelser inför toppmötet. Finländsk militär bar under förmiddagen ut kravallstaket och under helgen har betonghinder ställts ut längs alla sidogator för att stoppa trafik. Brunnslock på gatorna har också svetsats fast.

De turister som var på väg till det klassiska varuhuset Stockmann under måndagsmorgonen fick kryssa sig fram till entrén mellan kravallstaketen samtidigt som trafiken stängdes av längs flera huvudgator. Demonstrationer pågår också runtom i huvudstaden. Enligt finländsk polis handlar det om 13-tal demonstrationer, ingen av dem dock lika stor som den som genomfördes under gårdagen med cirka 2 000 deltagare.

Bland dagens protester märks en gruppering som till stöd för hbtq-personer i Tjetjenien valde att visa sitt budskap genom projicerade budskap på presidentens palats där Trump och Putin ska mötas.

|

Oklart när Putin landar

USA:s president anlände redan i söndags kväll från Skottland och Putin kom vid 13-tiden lokal tid.

Den ursprungliga planeringen var att Putin och Trump skulle ses klockan 13 lokal tid vid presidentens palats. Tidigare på morgonen träffades Trump den finländska presidenten Sauli Niinistö samtidigt som bådas respektive, Melania Trump och Jenni Haukio möttes.

Trump ska enligt flera medieuppgifter ha sagt till Niinistö att "Nato aldrig varit starkare och mera sammansvetsat" i samband med mötet.

|

Vad som dock kommer att komma ut från mötet mellan Trump och Putin är mera oklart men många ser Putin som en på förhand klar vinnare.

Kritiserar Obama

|

Bara att det blir ett bilateralt möte är en framgång för Putin och den ryska ledningen, säger Gudrun Persson, docent vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Rysslandsexpert.

I Helsingfors bävar nu många för vad som ska ske när Trump och Putin ska mötas enskilt. Å ena sidan en före detta KGB-agent med 18 års erfarenhet av internationell politik. Å andra sidan en personlighet (ö)känd för sitt humör och tvära kast och betydligt mindre världspolitisk erfarenhet. Även i Ryssland har Putins erfarenhet lyfts fram som en maktfaktor.

Framför allt skulle jag säga att den ryska sidan har en hel apparat, inte bara presidentadministrationen utan även utrikesministeriet. Man har haft tid att förbereda frågorna ordentligt och är skickliga förhandlare. Där skulle jag kunna se en fördel för den ryska sidan, säger Gudrun Persson.

Jämförs med maffian

Republikanernas senator John Kennedy, som tillsammans med ett par andra senatorer besökte Ryssland inför toppmötet, jämförde Ryssland "med att förhandla med maffian" och sade att Putin inte går att lita på.

Trump själv har sagt att hans förväntningar på mötet inte är speciellt höga.

Jag går in med låga förväntningar. Jag har inte höga förväntningar. Inget dåligt kommer att komma ut från mötet och kanske något bra, sade han i helgen till amerikanska tv-kanalen CBS.

Rättad: I en tidigare version uppgavs att Vladimir Putin landat i Helsingfors strax före klockan 10 svensk tid. Vid 11-tiden rådde dock motstridiga uppgifter om så ännu skett.