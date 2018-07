Medan Helsingforsbor tar sig till sina jobb pågår samtidigt ett helt annat arbete. Finländsk militär bär ut kravallstaket som ska placeras ut längs gatorna inför eftermiddagens möte. Redan nu i helgen ställdes betonghinder ut längs alla sidogator för att stoppa all trafik och brunnslock på gatorna har svetsats fast i säkerhetssyfte.

Den turist som därför är på väg in till klassiska varuhuset Stockmann får nu kryssa sig fram till entrén mellan kravallstaketen.

President Donald Trump anlände redan på söndagskvällen till Finland från Skottland. Vladimir Putin landade i Helsingfors på måndagsförmiddagen, efter att ha närvarat vid gårdagens VM-final i fotboll mellan Frankrike och Kroatien.

Den ryske presidentens flygplan, av modellen Iljusjin Il-96, tog mark strax före klockan 10 svensk tid, enligt nyhetsbyrån STT.

Det är nu åtta år sedan en amerikansk och rysk president senast träffades i enrum. Trump och Putin har i sin tur setts vid två tillfällen tidigare men då i samband med andra typer av toppmöten.

Det är därför ett avgörande ögonblick när de träffas med start klockan 13 lokal tid vid den finländska presidentens palats i Helsingfors där Putin inför anses ha mest att vinna på att de nu ses.

Kritiserar Obama

Bara att det blir ett bilateralt möte är en framgång för Putin och den ryska ledningen, säger Gudrun Persson, docent vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Rysslandsexpert.

Trump kommer närmast från en Europaresa, där han under Nato-mötet kom ihop sig med Tyskland och under vistelsen i Storbritannien först blandade sig i brittisk inrikespolitik när han ifrågasatte brexitförhandlingarna, därefter gjorde en kovändning och hyllade premiärminister Theresa May.

Nu på morgon passade han dessutom på att kommentera uppgifterna om rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet. Den tidigare amerikanska presidenten Barack Obama brydde sig först inte om rapporterna från FBI, då det såg ut som att Hillary Clinton skulle vinna valet, hävdar Trump.

"När jag vann blev det en stor sak", skriver presidenten på Twitter.

Han fortsätter med att påstå att USA:s relationer med Ryssland aldrig varit sämre "tack vare många år av amerikansk dåraktighet och dumhet" samt vad han beskriver som "den riggade häxjakten". Det senare syftar på anklagelserna om att Trumps stabs haft samröre med den ryska regeringen.

Många bävar

I Helsingfors bävar nu många för vad som ska ske när Trump och Putin ska mötas enskilt. Å ena sidan en före detta KGB-agent med 18 års erfarenhet av internationell politik. Å andra sidan en personlighet (ö)känd för sitt humör och tvära kast och betydligt mindre världspolitisk erfarenhet. Även i Ryssland har Putins erfarenhet lyfts fram som en maktfaktor.

Det är klart att den ryska sidan vill blåsa upp sin egen president och få framstå som väldigt erfaren och det är delvis sant, säger Gudrun Persson.

Framför allt skulle jag säga att den ryska sidan har en hel apparat, inte bara presidentadministrationen utan även utrikesministeriet. Man har haft tid att förbereda frågorna ordentligt och är skickliga förhandlare. Där skulle jag kunna se en fördel för den ryska sidan.

Jämförs med maffian

Republikanernas senator John Kennedy, som tillsammans med ett par andra senatorer besökte Ryssland inför toppmötet, jämförde Ryssland "med att förhandla med maffian" och sade att Putin inte går att lita på.

Men trots viss oro från amerikanskt håll – och dess allierade – är det osäkert vad som egentligen ska komma ut konkret från mötet och möjligen presenteras vid en pressträff som är planerad till klockan 15 svensk tid.

Trump själv har sagt att hans förväntningar på mötet inte är speciellt höga.

Jag går in med låga förväntningar. Jag har inte höga förväntningar. Inget dåligt kommer att komma ut från mötet och kanske något bra, sade han i helgen till amerikanska tv-kanalen CBS.