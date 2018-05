Dataskydd Google tvingas att ta bort sökträffar om en person efter en dom i förvaltningsrätten. Datainspektionen inledde 2015 en granskning av Google efter att personen hade vänt sig till företaget för att bli borttagen från dess sökträffar.

Det är mig veterligen första gången som förvaltningsrätten dömer i ett liknande fal. Tidigare har det prövats i civila mål av de olika tingsrätterna, säger Lars-Åke Johansson chefsrådman i förvaltningsrätten.

Det är en dom i EU-domstolen från 2014 som gör det möjligt för personer att begära att sökmotorer som Google tar bort sökresultat om de är oriktiga, inte längre relevanta eller överflödiga. Det brukar kallas rätten att bli glömd (The right to be forgotten).