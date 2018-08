Det är den politiska S+C+L+MP-majoritetens reaktion på sommarens hetta och torka som har slagit hårt mot länets lantbruk och bland annat orsakat en akut brist på foder för betande djur.

– Många ser traditionellt regionen som en sjukvårdsleverantör, men i dag är Region Östergötland aktör i hela länet, konstaterar regionrådet Göran Gunnarsson (C).

Utredningen ska ta reda på om regionen kan öka användningen av närproducerat kött samt upplåta betesmark och bidra med foder till djuren. Problemet är att bönderna kan tvingas att slakta djur och få svårt att få ut köttet på marknaden.

– Vi har säkrat vår lantbruksskolas tillgång på foder. Men vi måste se över om det finns markytor där vi kan skörda bete. Vi ska se om vi kan påskynda processen med att upphandla närproducerat kött och andra produkter från svenskt lantbruk, säger Gunnarsson.

LRF-ordföranden Peter Borring är positiv till utredningen.

– Det är förstås bra att regionen gör liknande insatser som kommunerna. Det vore bra om man kunde köpa in svenskt kött och frysa in. Vad vi minst av allt behöver nu är symbolhandlingar som satsningar på mer vegetariskt i de offentliga köken och att man köper in italienska baljväxter i stället för svenskt kött. Det är också viktigt att tänka större och inte bygga bort åkermark i länet, säger Borring kritiskt.

Regionen har sedan tidigare tillsammans med länsstyrelsen arbetat fram en livsmedelsstrategi som bland annat handlar om matförsörjningen i länet.