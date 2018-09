Under den nuvarande mandatperioden har 22 procent av landets kommunfullmäktigeledamöter hoppat av sitt politiska uppdrag i förtid. Totalt handlar det om 2 819 ledamöter fram till den 28 augusti i år. Endast ledamöter som valdes in på valdagen är inkluderade i statistiken – ersättare som har hoppat av ingår inte. Den tidigare högsta siffran för förtida avhopp var 19 procent av de valda ledamöterna under mandatperioden 2010–2014.

Det är vanligare att kvinnor än män hoppar av. Under nuvarande mandatperiod har närmare var fjärde kvinna hoppat av. För män är siffran 20 procent.

Sverigedemokraterna har högst andel – 31 procent – men det har gått ner med 9 procentenheter jämfört med förra mandatperioden. Förutom SD är det endast Centerpartiet som minskar sin andel av avhoppare. Övriga riksdagspartier ökar.

Ett avhopp från kommunfullmäktige betyder dock inte att personen i fråga måste ha lämnat politiken helt och hållet. Personen kan fortfarande vara aktiv inom exempelvis partiet.

Andel förtida avhoppare i kommunvalet i procent (inom parentes antalet ledamöter):

Period: 02–06 06–10 10–14 14–18

Totalt: 16 (2162) 17 (2185) 19 (2516) 22 (2819)

Per parti:

V: 24 (252) 22 (171) 22 (157) 25 (188)

S: 15 (758) 15 (736) 18 (813) 19 (832)

MP: 23 (101) 21 (93) 22 (152) 28 (201)

C: 11 (188) 11 (189) 16 (225) 14 (202)

L: 17 (217) 20 (180) 20 (185) 25 (178)

M: 16 (336) 17 (473) 19 (552) 23 (559)

KD: 19 (193) 19 (155) 18 (105) 21 (109)

SD: 20 (10) 32 (84) 40 (239) 31 (412)

Övriga: 19 (107) 17 (104) 17 (88) 25 (138)

Kön:

Män: 15 (1115) 16 (1179) 18 (1307) 20 (1466)

Kvinnor: 19 (1047) 18 (1006) 22 (1209) 24 (1353)

Endast ledamöter som valdes in på respektive valdag och som har hoppat av är inkluderade (ersättare som har hoppat av ingår inte i statistiken). För de tre första mandatperioderna är statistiken komplett. För nuvarande mandatperiod sträcker sig statistiken fram till och med den 28 augusti i år.

Källor: SCB, Valmyndigheten.