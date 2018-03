Rapporten "Running to stand still – the role of travel time in transport planning" släpps inom ramen för konsultföretaget Swecos initiativ Urban Insight, som fokuserar på att lyfta fram olika perspektiv kring hållbar stadsutveckling i Sverige och Europa.

I rapporten jämförs bland annat stadsplaneringen i tre europeiska städer: Bilbao som domineras av en gångvänlig stadskärna, Lyon där bil är det dominerande transportsättet och Zürich, med hög andel kollektivtrafik.

Rapporten visar att städer med olika transportalternativ ändå kan ha i stort sett samma restider.