Köerna ringlade långa utanför många av de butiker som slog upp dörrarna på onsdagsmorgonen.

Det har varit min dröm att vara den första personen som köper ett lagligt gram cannabis i Kanada, och här står jag nu, säger Ian Power, som köade i fyra timmar utanför en butik i St John's, i den östliga provinsen Newfoundland och Labrador.

Beslutet om en legalisering fattades i somras. Inför onsdagen den 17 oktober har både myndigheter och återförsäljare förberett sig för att en bransch värd miljarder plötsligt blir vit.

|

När personer får lov att köpa, odla och använda drogen till vardags ställs nya krav på samhället.

"Blir fler lagar"

Cannabisbruk i medicinskt syfte har varit lagligt i Kanada sedan 2001. Från och med nu är det upp till landets provinser att lägga till nya regleringar av droghanteringen.

Det kommer att bli fler lagar runt cannabisplantan efter legaliseringen än där fanns före, säger Akwasi Owusu-Bempah, professor vid University of Toronto som forskat kring cannabislegalisering, till brittiska The Guardian.

|

Jag tror inte att den genomsnittlige kanadensaren är medveten om det.

Enligt den nya cannabislagen får man som privatperson odla som mest fyra plantor hemma och gå runt med upp till 30 gram cannabis i fickan på gatan. I vissa provinser måste du vara 18 år gammal, i andra 19. I ett par av dem får du inte odla själv och i andra kan du handla i samma butiker som du köper alkohol i.

|

I 11 av totalt 13 provinser och territorier kommer du att kunna köpa cannabis i butiker och via nätsajter som drivs i statlig regi, visar en genomgång från tidningen The Globe and Mail. I sex av dem kommer det att finnas privatägda cannabisbutiker.

Policy på jobbet

Arbetsgivare kommer också behöva dra egna gränser. Själva lagen ger dem inte några befogenheter att till exempel drogtesta sina anställda. De får således skriva sina egna policydokument kring cannabis och definiera om och hur bruket kan påverka någons arbete.

Samma sak gäller för bostadsrättsföreningar och motsvarande. Enligt en undersökning i Toronto Star befarar de flesta kanadensare att cannabisrökning inomhus kommer att påverka bostadspriserna.

I vissa städer har rökzoner reglerats hårdare än andra och det kan till exempel vara förbjudet att använda cannabis nära skolor och lekplatser. Det är dock fritt fram vid campingplatser i Kanadas storslagna nationalparker, meddelar landets parkförvaltning.

Kontrolltränar poliser

20 000 poliser har eller ska fortbildas för att kunna göra nykterhetskontroller, rapporterar etermediebolaget CBC. Ytterligare 1 000 poliser ska tränas i att identifiera drogpåverkan hos personer.

I kanadensiska medier varnar advokater och rättsexperter för att det kommer ta tid för rättsväsendet att anpassa sig. Straffet för innehav av för stora mängder kan som minst bli böter och som mest fem års fängelse.

Det finns dock ingen anledning för polisen att gå ut hårt så fort lagen träder i kraft, säger Vancouvers polischef Adam Palmer, som också är ordförande i en förening för alla Kanadas polischefer, enligt Toronto Post :

Vi kommer att ha ett praktiskt tillvägagångssätt för det hela och se hur det utspelar sig, så att vi kan röra oss mot en civiliserad, legaliserad ordning.

På onsdagen meddelar den kanadensiska regeringen att det ska bli enklare för personer som dömts för mindre narkotikaförseelser att få benådning, med slopade avgifter och väntetider, för att lyfta den "börda och stigma" som hindrar dem i samhället.