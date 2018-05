Konsument Många laserpekare som köps från utlandet via nätet kan vara starkare än man tror – och mycket farligare för ögonen. Strålsäkerhetsmyndigheten och Konsumentverket har testat 17 olika pekare som köpts via e-handelssajten Wish.

"Alla 17 visade sig ha sådana brister att de kan ge bestående ögonskador. Ingen uppfyllde kraven på märkning och samtliga omfattas av tillståndsplikten för starka laserpekare", säger Strålsäkerhetsmyndighetens utredare Martin Lindgren i myndigheternas gemensamma pressmeddelande.

Risken ökar när företagen man handlar av inte går att identifiera eller kontakta, enligt myndigheterna. Starka laserpekare måste märkas och de som använder dem måste ha tillstånd.

"Jag vill uppmana konsumenter som handlar via e-handelssajter att alltid kontrollera produkten och säljaren innan köp. Är man osäker kring produkten tycker jag att man ska undvika privatimport", säger Konsumentverkets enhetschef Mikael Schmidt i pressmeddelandet.