Det var den brittiske utrikesministern Boris Johnson höjde tonläget på fredagen genom slå fast att hans regering "grälar" med Putin snarare än med det ryska folket.

Vi anser att det är ytterst sannolikt att det var hans beslut att använda nervgiftet på brittisk mark, på europeisk mark för första gången sedan andra världskriget, säger Johnson.

Den ryske presidenten har inte själv svarat på anklagelsen men hans talesperson Dmitrij Peskov konstaterar att Johnsons anklagelser går emot all diplomatisk etikett. Att koppla Putin till attacken "är ingenting annat än chockerande och utifrån diplomatiskt perspektiv oförlåtligt".

|

Ryssland ska svara

Den tidigare ryske dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia Skripal hittades i början av mars svårt medtagna på en parkbänk i den brittiska staden Salisbury. Senare meddelade Storbritanniens premiärminister Theresa May att prover från platsen visar spår från ett nervgift av en sort som utvecklades i Sovjetunionen.

De bådas tillstånd har sedan händelsen beskrivits som kritiskt.

Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov säger att Ryssland kommer att svara på Storbritanniens beslut att utvisa 23 ryska diplomater på grund av nervgiftsattacken.

Det kommer vi, självklart, svarar Lavrov på en fråga från Reuters i samband med ett möte i Kazakstan om Syrien.

Attack mot suveränitet

En Moskvaledd utredning i fallet har också dragits igång. Det är den mäktiga ryska undersökningskommittén som rapporterar direkt till Putin som inlett en utredning om "uppsåtligt försök till mord" och den gäller Skripals dotter Julia, som är rysk medborgare.

I torsdags fördömde ledarna för Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA i ett gemensamt uttalande nervgasattacken och benämnde den som en "attack mot Storbritanniens suveränitet". Och EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk skriver på Twitter att han talat med Theresa May under fredagen om arbetet med att förbereda ett tydligt EU-budskap om giftattacken under nästa veckas EU-toppmöte i Bryssel.

Kalla kriget spökar

Det hårda tonläget har lett till liknelser med det kalla kriget och bland andra Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg varnar för en återgång till den typen av relationer med Ryssland, men säger att han samtidigt förstår den brittiska hållningen.

Vi vill inte ha ett nytt kallt krig, vi vill inte ha en ny kapprustning. Ryssland är vår granne och därför måste vi fortsätta sträva efter ett bättre förhållande till Ryssland, säger han till BBC.

Stoltenberg säger också att Nato och dess allierade under de senaste åren har infört ekonomiska sanktioner mot Ryssland och sänt fler trupper till Östeuropa som svar på den "förändrade säkerhetssituationen". Men han betonade att "isolera Ryssland inte är ett alternativ".