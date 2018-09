Storbritannien Brittiska medier citerade Twitter-inlägg skrivna av konstaterade ryska troll över 100 gånger, visar en granskning av The Guardian.

Inläggen i fråga skrevs av konton som identifierades som ryska troll av Twitter inom ramen för en amerikansk kongressutredning i juni i år. Kontona kopplades där till den statligt sponsrade så kallade "trollfabriken" Internet research agency i S:t Petersburg.

Tidningen avslöjade i november 2017 att ryska trollinlägg citerats i brittiska medier 80 gånger. Efter att ha gått igenom de konton som identifierades i somras har man hittat ytterligare ett 20-tal fall.

Inläggen har citerats – och ibland bäddats in – i artiklar som publicerats av bland andra The Telegraph, Buzzfeed, Metro, The Independent, Daily Mail, BBC och The Guardian, med flera.

Den sistnämnda tidningen skriver att den har plockat bort dessa inlägg och lagt till en förklaring i respektive artikel.