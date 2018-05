Värmen har redan svept in över landet, och sommaren lockar som bekant fram ett visst ökat drickande hos många av oss. För en del kan det bli alltför mycket, vittnar polisen om. Vädret ökar alkoholkonsumtionen, vilket kan få en del att gå överstyr, berättar polisens presstalesperson i Dalarna, Värmland och Örebro län, Stefan Wickberg, för TT.

Det är mycket småärenden nu, några som beter sig dumt. Det handlar om ren brottslighet kopplad till alkohol.

Ett glas vin

Sommarens alkoholvanor behöver dock inte resultera i ett polisärende för att utgöra ett problem. Men hur ska man veta när drickandet faktiskt riskerar att bli ett problem?

Det är individuellt, men det finns en rad saker att se upp med, anser My Skarsgård, läkare och alkohol- och drogterapeut – som förordar ett restriktivt alkoholintag.

Jag är ganska tuff här. Det går för långt när man blir påverkad. När du blir berusad så är det en risk för både dig själv och andra, och gör saker du inte skulle göra annars, säger hon och lägger till att det är okej att dricka ett glas vin.

Men det gäller att hålla koll på hur stort glaset är.

Dricker man en liten mängd så ingen fara om man så gör det varje dag. Då handlar det om kanske en deciliter vin. Det farliga är om det blir för mycket på en gång.

Tänk igenom situationen

Många hör av sig till My Skarsgård för att få hjälp efter perioder med mycket alkohol – som exempelvis sommaren.

Ja, och jag kan också se det efter långa helger. Dels att drickandet lett till konsekvenser, och dels att vissa inser att de inte längre har någon kontroll över alkoholen.

Hur undviker man bäst att sommardrickandet följer med in på höstkanten? Se till att skaffa dig kunskap, och ta reda på vad som är för mycket för just dig, råder My Skarsgård.

Men det handlar också om att ta sig en funderare på vilken betydelse alkoholen verkligen har i ens liv.

Fundera på hur du dricker och hur viktig alkoholen är. Har den en central plats och förlitar du dig på att den ska förhöja stämningen så bör du allvarligt tänka igenom situationen.