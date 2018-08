Så här skriver Kim Walls mor, Ingrid Wall, till TT om motionsloppen som arrangeras runt om i världen för att hedra dottern.

"Det som började som en idé över en lunch har förvandlats till ett arrangemang som spänner över hela världen. Det är inte bara mäktigt utan också ett bevis på hur Kim har gjort intryck på människor överallt, både de hon kände i livet och de som lärt känna henne efter att hon gått bort. För oss är det här ett bevis på att det finns mycket kärlek, medmänsklighet och värme i världen. Vi har på många olika sätt fått ta del av detta under det år som gått och "Spring för Kim", eller "Run for Kim" som loppet heter utomlands, är ytterligare ett bevis på den saken. Människor över hela klotet engagerar sig för att se till att Kims liv och gärning inte glöms bort, samtidigt som man bidrar till den fond som vi startat i Kims namn. Det ger en mening och det är väldigt viktigt för oss.

"Spring för Kim" har start och mål några hundra meter från vårt hem där Kim växte upp. Löparna kommer att passera förbi såväl vårt hus som det hjärta som gjorts till Kims minne. Kim älskade att springa när hon var hemma, och det är på hennes stigar som loppet kommer att gå. Att se flera hundra människor gå och springa till Kims minne på årsdagen av hennes försvinnande är ett sätt att hylla livet och Kim. Det gör skillnad".

Minneslopp för Kim Wall ordnas den 10 augusti på flera platser i världen, bland annat i Köpenhamn, New York, Stockholm, Istanbul, San Francisco, Tel Aviv, Peking, Berlin och Paris. Vid Kim Walls föräldrahem i Trelleborg hålls ett lopp med 571 anmälda deltagare. Tanken är att loppet i Trelleborg ska bli årligen återkommande.

Genom anmälningsavgifter bidrar de som löper eller promenerar till Kim Walls minnesfond. Loppet i Trelleborg väntas bidra med omkring 142 000 kronor.

Kim Wall Memorial Fund drivs av familjen och vänner tillsammans med International Women's Media Foundation (IWMF), som sköter det praktiska arbetet. IWMF arbetar för kvinnliga journalister och har tidigare vid flera tillfällen sponsrat Kim Walls reportageresor. Fonden ska årligen dela ut ett resestipendium på 5 000 dollar till en kvinnlig journalist som arbetar i Kim Walls anda.

Källor: www.strava.com/clubs/kimwall, www.rememberingkimwall.com

Kim Wall var en svensk frilansjournalist, född 1987 i Trelleborgstrakten. Hon studerade bland annat journalistik och internationella relationer på Columbia University i New York. Hon läste även vid London School of Economics and Political Science.

Wall arbetade för flera internationella tidningar som brittiska The Guardian, amerikanska The New York Times och The South China Morning Post i Hongkong.

Wall rapporterade från exempelvis Sri Lanka och om turismen i jordbävningsdrabbade Haiti. Kim Walls reportage om klimatförändringar och kärnvapenprov på Marshallöarna har prisbelönats.

Kim Wall hittades död i augusti 2017. Danske ubåtsbyggaren Peter Madsen har av Köpenhamns byret (tingsrätt) dömts till livstids fängelse för mord. Domen har överklagats och påföljden ska prövas i landsretten (hovrätten) i september.