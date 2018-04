De senaste årens veton i FN:s säkerhetsråd.

Datum: Ämne: Permanent medlem som lade in veto:

180410 Syrien Ryssland

180226 Syrien Ryssland

171218 Mellanöstern/Palestina USA

171117 Syrien Ryssland

171024 Syrien Ryssland

170412 Syrien Ryssland

170228 Syrien Ryssland, Kina

161205 Syrien Ryssland, Kina

161008 Syrien Ryssland

150729 Ukraina Ryssland

150708 Bosnien Ryssland

140522 Syrien Ryssland, Kina

140315 Ukraina Ryssland

120719 Syrien Ryssland, Kina

120204 Syrien Ryssland, Kina

111004 Syrien Ryssland, Kina

110218 Mellanöstern/Palestina USA

090615 Georgien Ryssland

080711 Zimbabwe Ryssland, Kina

070112 Burma Ryssland, Kina

061111 Mellanöstern/Palestina USA

060713 Mellanöstern/Palestina USA

041005 Mellanöstern/Palestina USA

040421 Cypern USA

040325 Mellanöstern/Palestina USA

Källa: FN

FN:s säkerhetsråd har totalt 15 medlemsländer. Fem av dem är permanenta medlemmar och har vetorätt: Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA.

De andra medlemländerna röstas in två år i taget och på en sådan plats sitter Sverige under 2017 och 2018. Övriga nio medlemsländer just nu är: Bolivia, Elfenbenskusten, Ekvatorialguinea, Etiopien, Kazakstan, Kuwait, Nederländerna, Peru och Polen.

Alla FN:s medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och att genomföra dem.

Säkerhetsrådet ägnar sig enbart åt frågor som rör fred och säkerhet. Säkerhetsrådet har rätt att å alla FN:s medlemsländers vägnar agera för att bibehålla internationell fred och säkerhet. Rådet kan exempelvis anta bindande resolutioner om att införa sanktioner eller besluta om militärt inripande för att genomdriva sina beslut.

Källa: FN