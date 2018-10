Mellan 1983–2008 dödades 48 personer i vådaskjutningar i samband med jakt. Medelåldern på de avlidna var 50 år, och nästan alla var män.

Det var den mänskliga faktorn som var den viktigaste orsaken bakom olyckorna. Till exempel hade en människa förväxlats med ett djur, ett vapen hanterats fel eller att någon fallit med ett laddat vapen.

Källa: Firearm deaths in Sweden: epidemiology with emphasis on accidental deaths and prevention, avhandling vid Umeå universitet.