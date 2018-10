Brott Göta hovrätt sänker straffet för en 19-årig man som dömts för mordet på en man på en offentlig toalett i centrala Örebro tidigare i år. Påföljden blir åtta års fängelse, att jämföra med de tolv år mannen dömdes till i tingsrätten.

Det var i januari som mannen, då 18 år gammal, knivhögg en annan man till döds på toaletten vid Järntorget i Örebro. Rätten konstaterar att det finns flera försvårande omständigheter, som att offret hade svårt att försvara sig och att gärningen måste ha inneburit ett svårt lidande för mannen, som inte avled direkt av sina skador.

Gärningsmannen förnedrade dessutom offret efter knivhuggningen, genom att med hans blod skriva "Why so serious?" på toalettens spegel, skriver hovrätten i ett pressmeddelande.

Medan tingsrätten ansåg att mordet borde ha gett livstid, bedömer hovrätten att straffvärdet uppgår till 16 års fängelse. När man tar hänsyn till gärningsmannens låga ålder bestäms strafftiden till åtta års fängelse.

Rätten var inte enig, två av ledamöterna ville döma mannen till tio års fängelse.