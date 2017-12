Cirka 200 personer greps i början av november och anklagades för korruption. De sattes på hotell Ritz Carlton i huvudstaden Riyad och avkrävdes kontanter och andra tillgångar för att återfå friheten.

Namn på frigivna anges inte, däremot skriver Okaz att de har slutit överenskommelser med myndigheterna för att blir fria. Fler kommer att släppas de närmaste dagarna.

För personer som nekar till anklagelserna väntar rättegång.

Bakom åtgärderna mot de ofrivilliga hotellgästerna står enligt allmän uppfattning landets energiske kronprins Mohammed bin Salman. Han utnämndes i somras, hämtad ur en mycket yngre generation än landets tidigare makthavare.

Under rapporteringen har det sagts att minst tio prinsar och åtskilliga välkända affärsmän haft det omdiskuterade nöjet att befinna sig på lyxhotellet. En av dem är prinsen och storinvesteraren Alwaleed bin Talal.

En del av de släppta har framträtt på olika sätt. En tidigare chef vid Saudi Telecom, Saud al-Dawish, säger leende via sociala medier att han har blivit anständigt behandlad. En inrättning som sorterar under kungahuset såg till att gäster i hans kategori serverades lammrätter under fångenskapen.