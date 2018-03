USA Cynthia Nixon, mest känd för sin roll som Miranda i tv-serien Sex and the city, ställer upp i guvernörsvalet i New York, skriver amerikanska medier.

"Jag älskar New York, och i dag tillkännager jag min kandidatur till posten som guvernör", skriver hon på Twitter.

Hon ställer upp för Demokraterna och utmanar den nuvarande guvernören och demokraten Andrew Cuomo om nomineringen.

På hennes kampanjsida beskrivs hon som en livslång New York-bo som kämpar för ett bättre, mer jämlikt New York.

Nixon säger att hon inte kommer att ta emot bidrag från näringslivet under kampanjen, skriver NBC News.

Guvernörsvalet äger rum den 6 november.