Ipsos har under perioden 7–16 augusti intervjuat 1 883 röstberättigade väljare, därav 879 via telefon och 1 004 via digitala intervjuer. Av de tillfrågade uppgav 1 639 partisympati. I undersökningen viktas resultaten från telefonintervjuerna och de digitala intervjuerna enligt principen 1+1/2. Resultatet avrundas till närmaste heltal för att minska fokus på mindre förändringar.

Resultat, förändringen sedan tidigare undersökning redovisas inom parentes.

Moderaterna: 17,7 (–1,4)

Liberalerna: 5,9 (–0,3)

Centerpartiet: 10,1 (+–0)

Kristdemokraterna: 4,0 (+1,3)

Miljöpartiet: 6,1 (+1,9)

Socialdemokraterna: 24,9 (+0,8)

Vänsterpartiet: 9,5 (+_0)

Sverigedemokraterna: 19,0 (–1,5)

Feministiskt initiativ: 1,0 (–1,1)

Källa: Dagens Nyheter

Sifo har under perioden 13–16 augusti intervjuat 3 486 slumpmässigt utvalda röstberättigade väljare, varav 70 procent är gjorda över telefon och 30 procent är panelintervjuer efter vägning. De har fått svara på frågan "Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det vore val i dag?".

Resultat, förändringen sedan undersökningen 6–9 augusti redovisas inom parentes.

Moderaterna: 19,4 (–0,9)

Liberalerna: 5,1 (–0,9)

Centerpartiet: 9,5 (–0,8)

Kristdemokraterna: 4,2 (+0,9)

Miljöpartiet: 6,5 (+0,9)

Socialdemokraterna: 25,2 (–0,6)

Vänsterpartiet: 9,3 (+0,1)

Sverigedemokraterna: 18,7 (+1,9)

Övriga: (–0,5)

Källa: Svenska Dagbladet