Dyrare shopping

Inom EU finns i dag ett förbud som hindrar företag från att ta extra betalt av kunder som använder en viss typ av betalmedel, till exempel betalkort utfärdade i andra EU-länder. Vid en avtalslös brexit riskerar brittiska kunder att falla utanför detta skydd och få tilläggsavgifter. Det kan till exempel gälla nätköp utomlands eller kortköp hos bolag som processar sina transaktioner genom andra EU-länder, som taxitjänsten Uber. Det är till och med "troligt" att så blir fallet, slår Storbritanniens regering fast i de dokument som ska förbereda britterna för en "no deal"-brexit.

För lite sperma

Brittiska spermabanker får mycket av sin sperma från andra länder. 2017 importerade Storbritannien många tusen doser, dels från USA men också från EU-länder och då främst från Danmark – det senare ett mycket populärt land att välja donator från för brittiska kvinnor. Vid en avtalslös brexit riskerar importen att sakta ner och spermabrist blir ett reellt hot. Storbritannien blir tvunget att sluta individuella avtal med de olika kommersiella spermaexportörerna i respektive EU-land för att få i gång spermahandeln igen, vilket gör att väntan på en "Vikingabebis" kan bli lång.

Icke-italiensk "prosecco"

Inom EU skyddas namnen på lokala produkter, som champagne – som bara kan tillverkas i just området Champagne – och prosecco, från en liten region i nordöstra Italien. Men vid en avtalslös brexit trillar Storbritannien ut ur EU:s skydd och "prosecco" från södra England skulle kunna hamna på landets butikshyllor. Theresa Mays regering har lovat att skapa ett eget skydd för geografiska namn, men viss oro har väckts i Bryssel just för att producenter i Storbritannien ska börja utnyttja kryphålet. Skyddet för brittiska lokala produkter – som de typiska pajerna "cornish pasties" – kvarstår dock inom EU även vid en "no deal"-brexit.

Nya skräckbilder på cigarettpaket

De foton av sjuka lungor och andra organ som i dag sitter på brittiska cigarettpaket kan landet inte längre använda. Rättigheterna till bilderna ägs nämligen av EU-kommissionen och den brittiska tobakskonsumenten kommer att behöva vänja sig vid nya skräckbilder.

Flygstopp

Flygtrafiken mellan Storbritannien och resten av EU riskerar i teorin att helt avstanna vid en avtalslös brexit. Flygtillstånden som utfärdats av EU blir inte längre giltiga och flygbolag måste ansöka om att få landa och bedriva trafik i Storbritannien och brittiska flygbolag om att få bedriva trafik i enskilda EU-länder. Det ställer också till det för till exempel amerikanska flygbolag som American Airlines, som trafikerar Europa via brittiska flygplatser.

Missar pensionen

Många brittiska pensionärer har lämnat regn och rusk på de brittiska öarna för solen på till exempel franska Rivieran. Men vid en avtalslös brexit kan det vara slut på extravaganserna, då pensionärerna riskerar att förlora tillgången till sina pensioner och vissa delar av sina banktjänster. Orsaken är att brittiska bolag mister sina samarbetsavtal med partner i EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta gäller förstås också andra personer boende utanför Storbritannien men med bankkonton i landet.

Tufft för tomatsåsen

En av de mest kännbara konsekvenserna av en "no deal"-brexit för de brittiska konsumenterna spås vara de långa väntetider och de dyrare priser på importerad mat som väntas uppstå när gränskontroller mot EU återinförs. En av de varor där Storbritannien importerar störst andel av sin konsumtion är tomater och tomatprodukter, det mesta från Italien. Storbritannien tar faktiskt emot 20 procent av Italiens export av skalade tomater och tomatpuré. I värsta fall kan det alltså bli svårt att lägga vantarna på en Bloody Mary i baren.