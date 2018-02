Rånen är uppseendeväckande och bytet ofta värdefullt. Så sent som i helgen häktades tre personer för inblandning i en så kallad smash and grab-kupp där en hjullastare körts in i en guldbutik i Stockholmsområdet Skärholmen.

Fenomenet är inte nytt, men antalet kupper har ökat till den grad att branschorganisationen Larmtjänst förra året började sammanställa statistik över rånen. Under 2017 noterades ett 90-tal smash and grab-rån i hela riket. Någon jämförelsesiffra finns ännu inte, men det råder samstämmighet om att rånen ökar.

Den här typen av brott har ökat de senaste åren, i takt med en gradvis minskning av värdehantering i form av kontanter, säger polisinspektör Albin Näverberg.

Flest i Stockholm

Per Geijer, säkerhetsansvarig på branschorganisationen Svensk handel, delar den bilden.

Framför allt i Stockholmsregion har det varit ett gissel. Där har det varit en rad spektakulära inbrott med hjullastare, säger han.

Av det 90-tal kupper som finns i Larmtjänsts statistik utfördes 46 i Stockholms län. Siffran för Västra Götalandsregionen är 14 och för Gävleborgs län 12, medan det för övriga regioner har noterats något eller några enstaka fall.

Byta metod

Per Geijer menar att det är ett relativt litet antal grupper av kriminella som har specialiserat sig på den här typen av brott, varför de är ojämnt fördelade i Sverige. Samtidigt tror han att brottslingarna åter är på väg att byta tillvägagångssätt.

Det här med hjullastare är inte hela sanningen om smash and grab. Många av de här brotten är traditionella inbrott fast man använder en bil i stället. Smash and grab har inte försvunnit men tyvärr är det på väg att bytas ut mot väpnade rån.

Det vanligaste bytet i smash and grab-rån är tobaksvaror, följt av kläder, mobiltelefoner och datorer. Snus, cigaretter och livsmedel säljs ofta vidare i Sverige, medan teknikvaror smugglas till utlandet.

Det går hand i hand med att man bygger upp bättre nätverk för att avsätta varorna. I bland har de bättre logistikkedjor än vi själva, säger Per Geijer.