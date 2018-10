USA En sprängladdning har hittats i en brevlåda utanför miljardären George Soros hus i den amerikanska delstaten New York, uppger polisen. Enligt tidningen New York Times har den detonerats under kontrollerade former av polisens bombgrupp.

Soros är föremål för en aggressiv kampanj i sitt hemland Ungern, där han kritiserat Orbánregeringens nationalistiska politik. Även på andra håll i Europa och USA är Soros en populär syndabock bland populister och högerextremister.

Den 88-årige miljardären var inte hemma vid tillfället.