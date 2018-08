Studien gick ut på att jämföra möss som lever i burar med jordgolv, med de som lever i rena burar med spån. Mössen med jord i sina burar hade ett ökat uttryck av antiinflammatoriska gener och aktivare T-regulatoriska celler i tunntarmen – när de sedan utsattes för allergisk lunginflammation utvecklade de därför en betydligt lindrigare inflammation.

Den allergiska inflammationen påverkade i sin tur sammansättningen av tarmbakterierna hos mössen, vilket tyder på en direkt kommunikation i båda riktningarna – sker en förändring av immunförsvaret så påverkas även tarmfloran och vice versa.

Källa: "Soil exposure modifies the gut microbiota and supports immune tolerance in a mouse model”, Karolinska institutet