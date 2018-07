Norge Under första halvåret har tullen i Norge beslagtagit över 22,5 kilo heroin. Det är nästan lika mycket som beslagen under hela förra året och nästan alltihop kommer in från Sverige via E6 i Bohuslän till Svinesund, rapporterar Ekot.

Det är otroligt mycket när det gäller heroin, säger Wenche Fredriksson, sektionschef för norska tullens gränsstation i Svinesund.

Enligt Ekot har svenska myndigheter begränsade möjligheter att få stopp på smuggelfordonen innan de når Norge.

Det handlar om avtalen som finns inom EU. Så vi kan inte ha samma tullkontroll som norrmännen, de kan stoppa vilken bil de vill i princip men det kan inte vi, säger Bosse Pettersson på polisen i Storgöteborg.