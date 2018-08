Larmet om branden på Björkö, en av öarna i Öckerö kommun, inkom strax före klockan 18 på söndagen.

Myndigheterna har gått ut med ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA): Boende i området Mossvägen–Ljungblomsvägen, i öns tätort, uppmanas att omedelbart utrymma.

Elden startade i terrängen, men har spridit sig till fem till tio fastigheter, meddelar Öckerös räddningstjänst vid halv åtta-tiden. Den är inte under kontroll.

"Kaotiskt just nu"

Just nu är läget ganska allvarligt. Vi håller på med utrymning av fastigheterna, säger Daniel Lyckelid vid räddningstjänsten.

Det började som markbrand och sedan har det spridit sig, jag har inte riktigt koll på läget, det är kaotiskt just nu.

TT: Är alla personer som varit i fastigheterna oskadda?

Jag kan inte svara till 100 procent på det.

Ön Björkö är drygt fem kvadratkilometer stor och befolkas av runt 1 500 personer.

Milad, som arbetar på Björkö pizzeria, berättar att det är mycket rök på ön.

Det är fullt av helikoptrar, räddningstjänst och ambulanser. Folk säger nu att det lugnat ned sig, att de börjar få kontroll på branden, men jag vet inte vad som är sant eller inte, säger han.

Det är väldigt oroligt, mina kunder är oroliga, folk pratar om det här inne och överallt.

Evakueras söderut

Stora rökmoln sprider sig snabbt från ön i östlig riktning, mot Göteborg.

Det finns inga broar mellan Björkö och fastlandet – all trafik går via vattnet. Katarina Wolffram vid Trafikverket berättar att man nu har satt in en extra vägfärja till Björkö.

Det är en färja från Hönöleden. Det behövs ju mer kapacitet för att få över all brandpersonal och alla fordon. Däremot tar vi inte över några privata bilar till ön, säger Wolffram.

I nuläget finns det inga planer för att evakuera hela ön.

Vi får tänka till så att vi följer rökens vindriktning. Nu evakuerar vi folk rakt söderut, säger polisens presstalesperson Hans Lippens till TT.

Polisen får mängder av samtal från göteborgare som undrar var röken kommer ifrån. Hans Lippens ber allmänheten att inte ringa till polisen med frågor som inte är akuta.

Kan bero på nödraket

Flera helikoptrar har skickats till platsen för att delta i släckningsarbetet.

Vi har fått in det som att en nödraket har skjutits från en båt, gått in på land och satt eld på gräs och annat, säger Hans Lippens vid polisen.

Uppgiften om nödraketen är inte bekräftad.

Vi hade en händelse på platsen med en person som hade motorproblem och sköt upp en nödraket, men om det finns en koppling till detta kan jag inte bekräfta, säger Tobias Nicander, sjöräddningsledare vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, till GT.