– Stormens centrum går över Norska huvudet och sedan vidare norrut över norra Skandinavien. Samtidigt innebär det att stora delar av södra Sverige kommer att få riktigt blåsigt under kvällen och natten, säger Jon Jörpeland på SMHI.

Vindbyarna väntas nå Östergötland under eftermiddagen och nå sin kulmen framåt kvällen och fortsätta in på natten. SMHI beräknar att det kan komma vindbyar på över 21 meter per sekund. För att vindbyar ska klassas som storm krävs 25 meter per sekund.

– Stormvarning är utfärdat över Skagerrak och västra Sverige.

Under lördagsmorgonen mattas vindarna av men det kommer fortfarande vara blåsigt.

– Men det kommer inte att komma upp i några varningsnivåer, säger Jon Jörpeland.