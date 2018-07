Sverige har fått massor av erbjudanden, men ännu har inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömt och tackat ja till alla insatser. Just nu har MSB inte heller bett om mer hjälp utifrån, berättar Patrik Jansson, talesperson för MSB:s särskilda organisation för skogsbränderna.

Nej, men vi tittar över detta. Vi begärde till exempel sex markmoduler från Tyskland, och vi vet att vi kan få ytterligare fyra. Nu ökar brandrisken igen till jättehöga nivåer när det blir varmare, säger han.

För närvarande är det gott om utländska brandmän i de svenska skogarna.

Snart sex plan

Fyra utländska plan vattenbombar bränderna, två av dem är från Italien och två av dem från Frankrike. Ytterligare två plan från Portugal är på väg, berättar han.

Vi vet inte i nuläget när de kommer, om det blir i morgon eller på onsdag.

Den polska styrkan, på drygt 130 personer och 40 fordon totalt, har börjat jobba och befinner sig nu i Jämtland, i Ragundas, Bergs och Bräckes kommuner.

Men den ska delas upp i två moduler, och den ena ska skickas till Kårböle.

I Kårböle arbetar också cirka 40 danska brandmän som kom fram under helgen, berättar enligt Jansson.

Tyskar i Trängslet

Det finns också en tysk styrka på 53 brandmän och tolv fordon som just kommit fram till Trängslet i Dalarna.

De har kört hela natten, men de har precis kommit på plats.

Franska styrkor är också på väg, med 60 man totalt. Vart de ska är inte klart ännu.

Hälften av dem har samlats i Rosersberg utanför Stockholm, den andra halvan är på väg.

Förutom alla brandmän och de snart sex vattenbombningsplanen finns ett antal utländska helkoptrar i det svenska luftrummet som hjälper till med släckningen. MSB har dock bara koll på de helikoptrar som tagits in via dem. Räddningstjänsterna i kommunerna har möjlighet att själva hyra in helikopterhjälp och de har det också gjort. Till exempel finns två norska helikoptrar i Mora, enligt räddningstjänsten där.

Det är många utländska helkoptrar utöver de vi tagit in, men de är intagna av oss. Vi har två tyska helkoptrar i Kårböle, och tre som åker till Örnsköldsvik. Sedan har vi en litauisk helikopter som finns i Älgberget i Västernorrland, säger Patrik Jansson.

Notan till MSB

Notan för den utländska hjälpen kommer att landa hos MSB, förklarar han. Lagstiftningen innebär att räddningstjänsterna i kommunerna begär hjälp via MSB, och får stöd från staten förutom en viss "självrisk".

Men den har redan överskridits. Det är staten som står för kostnaderna.

Hur stor kostnaden blir vet man inte förrän efteråt.

Det land som efterfrågar hjälpen måste vara beredda att betala för den. EU kan bidra, till exempel med transportkostnader. Sedan är det inte alltid medlemsstaterna i EU verkligen skickar fakturor, säger Patrik Jansson.