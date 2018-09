Orkanvindarna drämde under tisdagen in ett fartyg i bron som förbinder flygplatsen – som ligger på en H-formad konstgjord ö – med omvärlden. Landningsbanorna översvämmades och strömmen försvann från hela flygplatsen. Flygen ställdes in och 3 000 personer fastnade på flygplatsen över natten.

De strandade resenärerna hämtade med buss eller evakuerades sjövägen under onsdagen. Alla i besättningen på fartyget som rammade bron kunde räddas oskadda.

Regeringens talesperson Yoshide Suga säger att ungefär 470 personer skadats och att det är osäkert när flygplatsen kan öppnas igen. Många vägar och järnvägslinjer i området kommer också att förbli stängda.

|

Som mest var 2,4 miljoner hushåll utan ström, men på onsdagseftermiddagen var siffran nere på drygt en halv miljon.

Jebi är den kraftigaste storm som drabbat Japan på ett kvartssekel. Vindstyrkorna var på flera platser de högsta som uppmätts i Japan. Särskilt hårt har den slagit mot de fält med frukt och grönsaker som precis skulle skördas.