Moçambique Styrelsen för Moçambiques statliga flygbolag Lam får kicken sedan flera avgångar ställts in under den senaste veckan – däribland en flygning med landets premiärminister Carlos Agostinho do Rosário.

Avgångarna har ställts in på grund av ekonomiska svårigheter som har inneburit att bolaget inte längre har råd med bränsle till flygplanen. Lam uppger att de avser att kunna återuppta trafiken efter regeringens åtgärd.

Moçambique har bland världens största naturgastillgångar, men har tappat utländska investerare sedan 2016 då regeringen erkänt att den lånat 1,4 miljarder dollar från icke-namngivna långivare.