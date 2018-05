Bäst i Sverige på att panta är värmlänningarna, de lämnar i snitt in 324 burkar och PET-flaskor per person. Bland kommunerna behåller Strömstad också sin förstaplats med 3 792 förpackningar per person, en siffra som förklaras av den stora andelen gränshandel från Norge.

Bland storstadskommunerna ligger Göteborg bäst till. Snittet ligger på 159 förpackningar per person. I Malmö pantas det i snitt 157 förpackningar per person och i Stockholm 141.

Källa: Returpack/ Pantamera

Antalet pantade burkar och flaskor per person under 2017: 183 (2016: 177)

Totala antalet pantade burkar och flaskor under 2017: 1 856 328 599 (med saft) 1 847 237 186 (utan saft). Saftprodukter har frivilligt kunnat anslutas till pantsystemet sedan 2015.

Under de senaste 10 åren har vi pantat och material återvunnit 17 miljarder förpackningar och på så sätt sparat energi motsvarande 3,3 miljarder kWh.

Källa: Returpack/ Pantamera