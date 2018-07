Barn är i högre utsträckning offer för krig och konflikter i dag än för några år sedan, visar Rädda Barnens rapport "The war of children: Time to end violations against children in armed conflict". Vart sjätte barn lever i dag i sådana områden, enligt rapporten som gjorts tillsammans med det norska fredsforskningsinstitutet Prio.

Totalt rör det sig om cirka 357 miljoner barn. Organisationernas research visar att barn används som måltavlor i krigsföringen och bland annat utnyttjas som självmordsbombare.

Afghanistan, Somalia och Syrien beskrivs som de allra farligaste länderna för barn att växa upp i. I Mellanöstern är det störst andel barn som bor i ett konliktområde. I Asien finns det största antalet barn som drabbats av krig och konflikter.

FN:s barnfond Unicef beskriver också hur barn i konfliktområden utsätts för brutalt våld, attacker, kidnappningar, död, slaveri, rekrytering och tvångsäktenskap.

Källa: Unicef och Rädda Barnen