Sydsudan Den sydsudanesiske rebelledaren Riek Machar har godkänt en slutversion av det fredsavtal med regeringen som ska sätta punkt för den långdragna konflikten. Beskedet kom sent på tisdagskvällen, sedan Riek Machar tidigare under dagen sagt sig vägra skriva under.

Men signaturen kommer inte på pränt förrän om ett par dagar.

Efter intensiva förhandlingar med sudanesiska medlare, gick Riek Machar med på att underteckna dokumentet på torsdag den 30 augusti, säger Sudans utrikesminister Ahmed al-Dierdiry.

Sudan har hjälpt till att förhandla fram avtalet mellan rebellerna och Sydsudans president Salva Kiir. Den 5 augusti skrev parterna under ett avtal om eldupphör.

Tidigare överenskommelser har bara hållit i några månader innan striderna återupptagits.