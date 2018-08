Tågresenärer runt om i landet har under de senaste månaderna fått dras med längre restider, fler byten och färre avgångar på grund av att Trafikverket har genomfört omfattande renoveringar av järnvägsnätet.

Men nu är det slut på det, meddelar SJ. Tågbolaget går på måndagen upp i full trafik.

Vi förväntar oss en mer robust bana nu och att antalet infrastrukturfel borde gå ned, säger Peter Krameus, kommunikationsstrateg på SJ.

Ordinarie trafik går på södra och västra stambanorna, på Ostkustbanan mot Sundsvall och på banorna i Mälardalen.

Ett spår på den så kallade getingmidjan mellan Stockholms central och Stockholm södra öppnades upp för trafik för en vecka sedan. Nu är båda spåren öppna, och stationerna Stockholm södra och Flemingsberg avvecklade som ersättare till Centralstationen – tills nästa sommar, då getingmidjan stängs igen.

En avstängning mellan Gävle och Söderhamn är också avslutad.

Med det ska all SJ-trafik norr och söder om Mälaren gå enligt ordinarie tidtabell och turtäthet. Enligt SJ innebär det Stockholm–Göteborg på under tre timmar, Stockholm–Malmö på under fyra och en halv timme och Stockholm–Sundsvall på tre och en halv timme.

Just nu finns inga fler planerade banarbeten, säger Peter Krameus.

I Stockholm är alltså ett liknande kaos att vänta nästa sommar. Bron mellan centralstationen och Gamla stan har nått sin tekniska livslängd och måste renoveras från grunden.

I år har förberedande arbeten gjorts. Getingmidjan kommer att stängas av ytterligare två somrar, kanske tre, på samma sätt som i år.