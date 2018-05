Vid klockan 9.30 på onsdagsmorgonen blev det stopp på södra stambanan i Norrköping. En nedriven kontaktledning har sinkat trafiken rejält under en dag med stora mängder Kristi himmelsfärdslediga resenärer.

Under eftermiddagen kunde ett spår vid Norrköping öppnas. Vid midnatt hoppas man att trafiken ska kunna rulla på som vanligt igen.

Det är kraftiga förseningar och inställda tåg trafikdygnet ut, i och med att prognosen har skjutits framåt under dagen, säger Pär Aronsson vid Trafikverkets pressjour.

Sedan får vi se inför morgontrafiken, i och med att det är röd dag i morgon och inte lika många i arbete. Folk är ute och reser så vi hoppas kunna vara igång tills dess.

Ett spår i Sundbyberg

I Sundbyberg norr om Stockholm ställer ett elfel till det. Såväl fjärr- som pendeltåg som passerar där kommer att drabbas av förseningar. Reparatörer har arbetat på platsen så att ett spår kan användas.

Cirka en halvtimme ligger förseningarna på, säger Pär Aronsson.

Fjärrtåg som drabbas är de som går mellan Stockholm och Västerås. Prognosen för problemen i Sundbyberg är satt till klockan 21.

SJ har under dagen ställt in sina Uven-tåg som går mellan Eskilstuna och Norrköping. Snabbtågen har letts om via Hallsberg och Mjölby.

Man får räkna med längre restid, säger SJ:s presskommunikatör Annie Edwards.

Vi gör allt vi kan för att få tag i bussar men tyvärr ser det ganska mörkt ut.

Annie Edwards uppmanar de SJ-kunder som har möjlighet att resa en annan dag att boka om sin resa. Med anledning av trafikstörningarna kommer även de som inte köpt ombokningsbara biljetter kunna boka om sina resor.

Vi har öppnat störningsombokningen för samtliga berörda tåg, säger Edwards.

Drabbade sträckor

Sträckor som drabbas under onsdagen är, enligt Trafikverket:

Stockholm C-Nyköping/Norrköping–Malmö/Köpenhamn.

Linköping-Norrköping-Katrineholm-Eskilstuna-Västerås-Sala.

Linköping-Norrköping-Nyköping-Stockholm.

Östgötatrafikens pendel, Norrköping-Mjölby-Motala/Tranås.

Stockholm C-Västerås/Hallsberg

Pendeltåg mellan Stockholm City och Kungsängen/Bålsta.