När rösträkningen av utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna avslutades sent på onsdagskvällen var 6 307 av 6 325 valdistrikt avklarade. Nu vid 10.30-tiden återstår tio distrikt, uppskattningsvis några tusental röster, innan sluträkningen i det preliminära riksdagsvalsresultatet är avgjord. Det slutgiltiga resultatet väntas på fredag efter sedvanlig omräkning.

Mandatfördelningen som den ser ut just nu ger de rödgröna – S, MP och V – totalt 144 mandat. Alliansen – M, C, KD och L – får 143 och SD 62 mandat.

Under onsdagen hoppade ett mandat fram och tillbaka mellan C och SD. Inför torsdagens räkning ligger det hos C. Även inom blocken har mindre justeringar skett.

Vem eller vilka som ska bilda regering är fortfarande en öppen fråga.

Alliansen är det regeringsalternativ som är klart större än S och klart större än den nu sittande regeringen, sade Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor när Alliansens ledare höll pressträff på onsdagen.

Socialdemokraternas ledare, statsminister Stefan Löfven, räknar å sin sida förutom MP även in V i sitt regeringsunderlag.

Om de (Allianspartierna) håller fast vid blockpolitiken kan det inte vara så att det block som är minst ska regera, det är fullständigt ologiskt, sade Löfven när han mötte pressen på onsdagen.

Hur regeringen ser ut måste väl ändå avgöras av det slutliga valresultatet, sade Löfven.