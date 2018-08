Cohen inställde sig i en federal domstol på Manhattan sent på eftermiddagen lokal tid. På domarens fråga om han tänker erkänna sig skyldig svarade han ja, rapporterar Reuters.

Han erkände sig skyldig till en rad åtalspunkter gällande skatteflykt och bankbedrägeri. Han erkände också att han betalat ut otillåtna kampanjbidrag.

Cohen nämner inte Trump vid namn men i uppgörelsen talas om "en kandidat till ett federalt ämbete" som instruerade honom att göra utbetalningar i syfte att påverka valet, rapporterar Reuters. Det tolkas i amerikanska medier allmänt som att han syftar på Donald Trump.

Cohen har utretts för brott mot amerikansk lagstiftning vad gäller valkampanjer för betalningar som gjordes till den före detta porrstjärnan som kallar sig Stormy Daniels och ytterligare en kvinna. De ska ha fått 130 000 respektive 150 000 dollar för att inte avslöja sina förbindelser med Donald Trump.

"Vill skydda familjen"

Enligt domaren William Pauley innefattar uppgörelsen möjligheter till fängelse i upp till fem år och tre månader. Domen mot Cohen väntas den 12 december, enligt domaren.

I förhandlingarna har bland annat längden på fängelsestraffet diskuterats, enligt källorna. Däremot sägs Cohen inte ha gått med på att samarbeta med regeringen i den så kallade Muellerutredningen.

Cohen ska ha gått med på att erkänna sig skyldig för att "spara miljontals dollar, skydda sin familj och begränsa sin exponering", säger en källa till nyhetssajten Poitico.

Genom att erkänna sig skyldig kan han slippa rättegång.

Spelade in samtal

I april genomfördes husrannsakningar i Michael Cohens hem och kontor, varpå en mängd dokument beslagtogs. Utredningen faller inom den breda ramen för den särskilde åklagaren Robert Muellers utredning av eventuella kopplingar mellan Donald Trumps presidentvalskampanj och Ryssland.

Som Trumps advokat var Michael Cohen under många år del av hans innersta krets. Han fortsatte också som rådgivare till presidenten efter att Trump flyttat in i Vita huset, men på senare tid har relationen blivit frostig. bland annat sedan det avslöjats att Cohen i hemlighet spelade in telefonsamtal med Trump.