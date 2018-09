Jag kan ringa Rod i kväll eller i morgon och be om ett litet uppskov, sade president Trump på onsdagen.

Anledningen till att Trump kan vilja skjuta på mötet med Rosenstein är att ett annat politiskt drama för tillfället kräver mycket fokus – nämligen omröstningen i senatens justitieutskott om Brett Kavanaughs HD-domarkandidatur.

Rosenstein har på sistone hamnat i blåsväder efter uppgifter i bland annat The New York Times om att han föreslagit att president Donald Trump bör spelas in. Tidningens källor har också påstått att Rosenstein velat åkalla konstitutionens så kallade 25:e tillägg, som kan användas för att avsätta en president som inte klarar av att fullfölja sina åtaganden – exempelvis på grund av sjukdom.

I måndags publicerades motstridiga uppgifter i amerikanska medier. Det hävdades både att han sagt upp sig och att han skulle få sparken. Till slut meddelade Vita huset att Rosenstein och presidenten skulle mötas personligen på torsdagen.

Trump sade på onsdagen att han redan talat med Rosenstein – som har avfärdat uppgifterna om honom som felaktiga.

Vi har haft ett bra samtal. Han sa att han aldrig sagt det. Han sa att han har mycket respekt för mig, säger Trump.