Giuliani säger till The New York Times att han fått besked av Mueller att frågan om Trumps förhindrande av rättvisan kan vara avgjord under sommaren – förutsatt att presidenten låter sig förhöras senast i juli.

Det skulle innebära att en av de känsligaste frågorna kring Trump skulle vara besvarad i god tid till mellanårsvalet i höst.

Andra amerikanska medier uttrycker dock skepsis kring Giulianis utspel, och frågar sig om det inte bara är ett trick för att sätta press på Mueller, som i nuläget inte kommenterar utvecklingen offentligt.

Frågan om presidenten själv har försökt försvåra utredningen av rysk inblandning i USA:s val 2015 är dock bara en liten del av Muellers bredare uppdrag kring Trumpkampanjen, valet och kontakter med Ryssland.

Trump själv går nu på offensiven, och meddelar i en serie Twitter-inlägg att han under måndagen ska kräva en ny utredning.

"Justitiedepartementet ska titta på om FBI eller departementet självt infiltrerade eller övervakade Trump-kampanjen av politiska skäl – och om sådana krav eller förfrågningar gjordes av folk inom Obama-administrationen!", skriver han.