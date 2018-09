Vice justitieminister Rod Rosenstein är den högste ansvarige för Rysslandsutredningen och den som utsett specialåklagare Robert Mueller att leda utredningen. Hans relation med Donald Trump har inte alltid varit god.

17 maj 2017: Rod Rosenstein utser den tidigare FBI-chefen Robert Mueller till särskild åklagare med ansvar för Rysslandsutredningen. "Mitt beslut handlar inte om att ett brott har begåtts eller att åtal är berättigat. Jag har inte fattat några sådana beslut", säger Rosenstein.

16 juni 2017: "Jag utreds för avskedandet av FBI-chefen, av mannen som uppmanade mig att avskeda FBI-chefen. Häxjakt!", skriver presidenten på Twitter. Det antas att han syftar på Rosenstein. Dagen innan har Washington Post avslöjat att Robert Mueller även utreder om Trump har försökt försvåra utredningen kring USA:s rysskontakter.

2 februari 2018: Donald Trump upphäver hemligstämpeln för en promemoria som tagits fram av republikaner i underrättelseutskottet i representanthuset. Där framgår att Rod Rosenstein ska ha skrivit på ansökningar till en specialdomstol om avlyssning av Trumps kampanjrådgivare Carter Page.

10 april 2018: Rod Rosenstein godkänner FBI:s beslut att slå till mot president Donald Trumps advokat Michael Cohens kontor och bostad. Trump är rasande efter händelsen och kallar det "en attack på vårt land".

11 april 2018: CNN rapporterar att Rosenstein finns på en lista av personer Trump överväger att sparka.

21 september 2018: Enligt The New York Times har Rosenstein sagt sig vilja spela in president Donald Trump, för att dokumentera kaoset i Vita huset. Han ska också ha tagit upp frågan om att övertyga personer i regeringen att åberopa grundlagens 25:e tillägg, enligt vilket en president kan förklaras oförmögen att utföra sina plikter. Rosenstein avfärdar uppgifterna som felaktiga. På kvällen talar Trump om en "kvardröjande stank" som bör försvinna från justitiedepartement.