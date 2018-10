USA På måndagskvällen svors Brett Kavanaugh in i Högsta domstolen i USA. President Donald Trump passade under ceremonin i Vita huset på att be den kontroversielle domaren om ursäkt å hela landets vägnar.

Å vår nations vägnar vill jag be om ursäkt till Brett och hela familjen Kavanaugh för den fruktansvärda smärta och det lidande ni har tvingats utstå, säger han.

Nomineringsprocessen som ledde fram till att Kavanaugh till sist godkändes av senaten präglades av svåra politiska strider sedan Kavanaugh anklagats för sexuella trakasserier av flera kvinnor. Utnämningen tros få fortsatt stor betydelse för den amerikanska politiken, inte minst för det mellanårsval som hålls i november.