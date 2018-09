Morgonen den 11 september 2001 kapades fyra plan av 19 terrorister med kopplingar till terrornätverket al-Qaida. Två av planen flögs med avsikt in i tvillingtornen vid World Trade Center i New York, som rasade. Det tredje kraschade in i försvarshögkvarteret Pentagon och det fjärde störtade på en åker i Pennsylvania.

Upp till 18 000 personer fanns på plats vid World Trade Center när planen träffade tornen och de flesta hann alltså evakueras.

Sammantaget dödades 2 977 människor i attackerna.

Tusentals frivilliga hjälpte efter attackerna till att rädda och ta hand om andra offren samt att städa upp efter förödelsen. Vid en ceremoni 30 maj 2002 plockade man upp den sista biten stål efter World Trade Center.

Källa: 9/11 Memorial