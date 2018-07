Brott Två män i 30-årsåldern har anhållits misstänkta för att ha våldtagit en ung kvinna i Östersund, skriver polisen på sin hemsida.

Våldtäkten ska ha inträffat inomhus under natten mot lördagen och anmäldes under lördagsförmiddagen. Männen greps sent på lördag kväll av polis och anhölls efter förhör av jouråklagare.