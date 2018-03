Med knappt sex månader kvar till riksdagsvalet den 9 september är nu tre partier nära den ödesdigra fyraprocentsspärren till riksdagen. I alla fall enligt den senaste Sifo-mätningen som publiceras i Svenska Dagbladet och GP.

På frågan "Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det var val i dag?", svarar 3,0 procent Kristdemokraterna (KD), 3,8 procent svarar Miljöpartiet (MP) och 4,4 procent Liberalerna (L).

Ställningen mellan allianspartierna – Moderaterna (M), Centern (C), Liberalerna (L) och KD – och regeringen (S och MP) plus Vänsterpartiet (V) är just nu helt lika. Båda blocken har 40,5 procent av rösterna vardera vilket gör oppositionen svagare än vad den brukar vara ett halvår före valet, enligt SvD.

Det beror huvudsakligen på att Sverigedemokraterna är så pass starka och har tagit så mycket av oppositionsrösterna sedan valet 2014, säger Toivo Sjörén, opinionschef vid Sifo, till tidningen.

Samtidigt är bilden att det inte kommer att bli någon majoritetsregering efter höstens val. Något som inte oroar den nuvarande lobbykonsulten vid JKL och tidigare statsministern Göran Persson (S).

Det finns en övertro på majoritetsregeringar. Kom ihåg att Sverige egentligen styrts av minoritetsregeringar till största del. Ett fåtal mandatperioder har vi haft majoritetsregeringar, men det har inte varit något framgångsrecept, säger han till SvD.