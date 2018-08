Olycka Två personer har förts till sjukhus efter att ha andats in rök när en lägenhet började brinna på Kungsholmen mitt i centrala Stockholm under tidig morgon. Branden startade på en balkong och spred sig snabbt vidare in i lägenheten.

Jag vet inte vad som fick det att börja brinna, det får den tekniska utredningen visa, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl vid Storstockholms brandförsvar.

Larmet inkom till räddningstjänsten vid 04.30-tiden och en halvtimme senare hade branden blivit släckt. Vid 06-tiden kunde boende i övriga lägenheter i huset återvända tillbaka till sina hem.