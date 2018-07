Japan En kraftig tyfon är på väg mot Japan och befaras dra in över landet någon gång under natten mellan lördag och söndag. Tyfonen, som kallas Jongdari, har en vindstyrka på omkring 50 meter per sekund och förväntas röra sig mot den sydligt belägna Chugoku-regionens västra delar.

Chugoku drabbades tidigare i juli av svåra översvämningar till följd av ihållande regnoväder som krävde totalt omkring 220 människoliv.

Med anledning av tyfonen har de japanska myndigheterna varnat människor som bor i riskzonen och uppmanat dem att överväga en evakuering i förebyggande syfte.

Japan drabbas regelbundet av tyfoner mellan sommar och höst.