Ekonomi Taxitjänsten Uber fick under tisdagen tillstånd av domstol att fortsätta köra i Storbritanniens huvudstad under de kommande femton månaderna. Det har domaren beslutat efter en förhandling mellan Uber och Londons transportmyndighet, Transport for London (TFL) skriver Reuters.

Uber överklagade fjolårets beslut då lokala myndigheter valde att inte förnya företagets licens, med hänvisning till att TFL inte ansåg att företaget varit tillräckligt ansvarstagande. Uber har sedan dess bett om ursäkt för brister i verksamheten och gjort ett antal förändringar. Bland annat har företaget bytt ut flera personer i ledande ställning och infört en telefonsupport som är öppen dygnet runt.

Londons borgmästare Sadiq Kahn säger i ett uttalande att Uber fortsätter sin verksamhet under noggrann granskning av transportmyndigheten och att perioden är en prövotid. Det nya tillståndet ska ha kostat Uber motsvarande nära fem miljoner kronor, enligt TFL.