Valåret 2018 har beskrivits som mycket osäkert och det är svårt att sia om utgången.

Den 7 oktober hålls allmänna val i Brasilien, inklusive presidentval och val till parlamentet. Presidentvalet hålls i två omgångar. Eftersom det inte är sannolikt att någon av kandidaterna får över 50 procent av rösterna i den första valomgången väntar en andra omgång. Då ställs de två kandidater som fått flest röster emot varandra.

I täten ligger den högerpopulistiske Jaír Bolsonaro, som enligt de senaste undersökningarna leder med omkring 28 procent av rösterna. Bolsonaro skadades allvarligt då han blev knivhuggen i buken under ett valmöte i staden Juiz de Fora i början på september.

På andra plats kommer Fernando Haddad som Arbetarpartiets kandidat. Haddad, som enligt undersökningar samlar omkring 22 procent av rösterna, efterträdde den mycket populäre ex-presidenten Luiz Inácio Lula da Silva som sitter i fängelse och därmed är förhindrad att ställa upp i valet.

Andra namn i presidentvalet är vänstermitten-orienterade Ciro Gomes från partiet PDT, Geraldo Alckmin från höger-mittenpartiet PSDB och miljökämpen och före detta miljöministern Marina Silva som ställer upp som kandidat för partiet Rede. Den mycket impopuläre sittande presidenten Michel Temer ställer inte upp för omval. Från hans mittenhögerparti PMDB ställer i stället den före detta finansministern Henrique Meirelles upp.

Källa: Opinionsinstituten Datafolha, Ibope med flera

Utredningen av den gigantiska korruptionshärvan pågår sedan 2014.

I härvan ingår flera byggföretag. De ska ha ingått i en kartell som gjorde hemliga utbetalningar till oljebolaget Petrobras direktörer i utbyte mot fördelaktiga kontrakt. Petrobras ägs till största delen av den brasilianska staten.

Pengarna gick till att finansiera valkampanjer och muta politiker. En del av pengatvätten sköttes från en bensinstationskedja, något som har gett utredningen dess namn – Operacão lava jato (Operation biltvätt).

Tiotals miljarder kronor, lågt räknat, ska ha betalats ut i mutor. Alla inblandade hade något att vinna på upplägget och mutorna betalades ut i kontanter eller i form av bilar, dyra viner, värdefull konst, Rolexklockor, lyxjakter, helikoptrar eller prostituerade.

Källa: Folha de São Paulo, O Globo, The Guardian, The New York Times med flera