"Den invandringsvänliga svenska regeringen har på nytt gått till attack mot Ungern", skriver Szijjártó i ett uttalande.

Utrikesdepartementet i Budapest nämner migrationsminister Heléne Fritzon (S), som ska ha yttrat sig kritiskt. Även utrikesminister Margot Wallström (S) kritiseras för ett Twitterinlägg där hon ger stöd åt Frankrikes president Emmanuel Macron i en pågående osämja med den ungerske premiärministern Viktor Orbán angående den europeiska migrationspolitiken.

"Bring it on (kom an)", skrev Wallström, som svar på ett tidigare utspel från Orbán och Italiens inrikesminister Matteo Salvini.

UD bekräftar för TT att ambassadören kallats upp, men har ingen ytterligare information.

TT har sökt Wallström, som inte vill kommentera ärendet innan mötet har ägt rum. Inte heller Fritzon vill kommentera, utan hänvisar till UD.

EU-kommissionen lade 2016 fram sju förslag om nya regler för EU:s asyl- och flyktinghantering, bland annat en revidering av den så kallade Dublinförordningen om var en asylansökan ska prövas för att möjliggöra att asylsökande omfördelas om ett medlemsland utsätts för ett stort antal inkommande – som Grekland och Italien under den värsta krisen 2015.

Ungern tillhör de länder som konsekvent vägrat acceptera ett system där asylsökande automatiskt fördelas till andra länder i en krissituation.